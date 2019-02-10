الان تتابع السباح اليوسف يحقق ذهبية سباق 100م فراشة في بطولة شارتر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق السباح السعودي حسن حسين اليوسف الميدالية الذهبية في نهائي سباق ١٠٠م فراشه بزمن 1,10,42 وفي نفس السباق حقق السباح السعودي عبدالله أحمد اليوسف الميدالية الفضية بزمن 1,12,01 في بطولة شارتر الدولية في فرنسا. الف مبروك كما حقق السباح السعودي حمزة محسن حنبظاظة الميدالية البرونزية في نهائي سباق 100م حره بزمن 1:02:18في بطولة شارتر الدولية في فرنسا.

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