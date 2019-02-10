رياضة | كريم صابر لاعب ناصر ملوى رابع جمهورية اللووشوكونغ فو

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حقق "كريم صابر رياض" لاعب مركز شباب ناصر ملوى فى رياضة "اللووشوكونغ فو" فى البطولة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 2019/2/ 7 وحتى 2019/2/9 على المركز الرابع جمهورية واستحقاقة الميدالية البرونزية فى وزن 44 كيلو جرام لبطولة الجمهورية للناشئين مناطق.

صرح عبدالله عبدالعزيز المدير الفني للفريق أن فريق ناصر ملوى شارك في بطولة الجمهورية بعدد 4 لاعبين الذين صعدوا من نهائى المنطقة إلى نهائى الجمهورية ويعد اللاعب كريم صابر هو الوحيد على مستوى محافظة المنيا الحاصل على مركز فى بطولة الجمهورية لوزن 44 كيلو جرام.

وأضاف " عبدالله " أن البطولة كانت قوية وشرسة مشيرا إلى أن لاعبى مركز شباب ناصر ملوى لم يخرجوا من الأدوار التمهيدية ولكن خرجوا من الأدوار قبل النهائية حتى وصل كريم إلى الميدالية البرونزية ورفع اسم المنيا ومركز شباب ناصر ملوى عالياً متقدما بالشكر إلى أولياء الأمور واللاعبين ونهنأ البطل كريم صابر وأوجه التهنئة إلى مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى برئاسة أحمد الصواف وجميع الأعضاء ومدير مركز شباب ناصر ملوى واتمنى مزيد من التقدم وحصد بطولات عديدة.

يقود فريق مركز شباب ناصر ملوى "اللووشوكونغ فو" تحت قيادة الجهاز الفنى عبدالله عبدالعزيز المدير الفني للفريق وأحمد سيد ثقل تدريب وجمال طلعت مدرب وادارى بالجهاز الفنى.