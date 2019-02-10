رياضة | صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والإنتاج الحربي لخطف صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والإنتاج الحربي لخطف صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع نادي الإنتاج الحربي من أجل إنهاء صفقة عامر عامر حارس مرمى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي إلى التعاقد مع حارس جديد لتدعيم مركز حراسة المرمى بالقلعة الحمراء بسبب تراجع مستوي محمد الشناوي الحارس الأساسي في الفترة الماضية ووقوعه في أخطاء كارثية في المباريات المهمة بالدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى ابتعاد شريف إكرامي عن المشاركة في الأهلي منذ فترة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع عامر عامر في الموسم المقبل عن طريق إعارة علي لطفي لمدة موسم ونصف إلى الإنتاج الحربي ودفع مقابل مادي بسيط من أجل إنهاء الصفقة رسمياً.

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول – محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – حمدي فتحي – كريم نيدفيد – إسلام محارب – رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف.

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن.