رياضة | عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى إصابة بسيطة في قدمه اليُمنى نهاية مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب «جيم خانا» بالعاصمة التنزانية، دار السلام.

وخضع الشناوي إلى فحص طبي من قِبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، والذي أكّد على تعافي الحارس، وتعرضه فقط إلى مجرد كدمة بسيطة، لن تمنعه من المشاركة في مران غدٍ، بشكل طبيعي.