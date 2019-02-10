رياضة | فينيسيوس غًيّر كل شئ في ريال مدريد

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإن فينيسيوس هو وجه التغيير في مدريد. ضد اتليتكو، أكد فريق سولاري عودتهم بالنقاط الثلاث في مباراة قوية من الطرفين ، خطيرة في الدفاع، فعالة في الهجوم ومع فينيسيوس كعنصر فعال، المراهنة عليه من قبل المدرب الأرجنتيني ، فاجىء الفريق بحماسه و جرأته و إصراره.
امام اتليتكو، كما فعل قبل ثلاثة أيام في الكامب نو ، قام بإحداث الفارق مرة أخرى خلال الـ 57 دقيقة التي كان فيها في الملعب: حصل على ضربة جزاء، وراوغ (50٪ من المراوغة كانت ناجحة )ولم يتوقف عن انتاج الهجمات في الجناح الأيسر، مثل تمريرة من خارج القدم إلى لوكاس كانت مذهلة.
امام سوسيداد (0-2)
كانت آخر هزيمة للريال في الدوري ، لعب 90 دقيقة ، ساهم بديناميكية وسرعة وجرأة. تعاون مع بنزيما (12 تمريرة) ؛ كانت هذه أول مباراة للبرازيل بداية عام 2019 ، ومنذ ذلك اليوم لم يخسر المركز الاساسي.
ريال مدريد ليجانيس (3-0)
عاد فينيسيوس إلى البرنابيو، لعب 78 دقيقة، كان هو الشخص الحاسم في معظم الأوقات بدع ما صنع هدف لفاسكيز وتسجيله لهدف.
بيتيس-ريال مدريد (1-2)
وقد انعكس أهمية فينيسيوس لسولاري في هذه اللعبة. على الرغم من اصابته بالانفلونزا , لعب 90 دقيقة. كان اكثر من حاول امام المرمى ب ثلاث فرص وأظهرت شخصيته القوية التي اتعبت دفاع بيتيس.
ليجانيس-ريال مدريد (1-0)
واحدة من خصائص فينيسيوس هو أنه يحاول دائما، كان البرازيلي مرة أخرى الوجه الأكثر إلحاحا للهدف. كان دقيقا في التمريرة (90٪ نجاح التمرير ).
ريال مدريد اشبيلية (2-0)
كان من الافضل بالمباراةبالمشاركة مع لوكا وريجيلون، تمريرته للبرازيلي الاخر كاسميرو اعطت الفريق الهدف والثلاث نقاط امام خصم كاشبيلية.
ريال مدريد جيرونا (4-2)
ضدّ جيرونا، في كاس الملك، أظهر فينيسيوس لماذا أصبح اساسي في فريق سولاري. عرض صفاته مرة أخرى. تسبب في ركلة جزاء، شارك في هدفين راموس وصناعة هدف بنزيما . كان أفضل مراوغ بالمباراة.
اسبانيول - ريال مدريد (2-4)
يصر سولاري على أن "فينيسيوس يبلغ من العمر 18 عامًا فقط ، وعليك التحلي بالصبر معه". ولكن اللاعب في كل مباراة يثبت احقيته بالتشكيلة الاساسية كان جيد وتم تبديله بالدقيقة 64 ودخول بيل العائد من الاصابة .
جيرونا ريال مدريد (1-3)
لعب 67 دقيقة، لمسة سحرية لمارسيلو اعطت الهدف لكريم بنزيما، الارقام تقول اذا كان فينيسيوس اساسي فان كريم بنزيما سوف يفتتح التسجيل.
ريال مدريد - آلافيس (3-0)
كان فينيسيوس مرة أخرى مرجعا على المستوى الهجومى. على اليسار، أصبح رقمه أكبر: لقد شارك في الهدف الاول، وسجل هدفاً آخر، وكان الشخص الذي حصل على أكثر المراوغات بالمباراة.
برشلونة-ريال مدريد (1-1)
ظهر فينيسيوس في الكامب نو، في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي لكاس الملك، تجرأ سولاري في اشراكه ولم يخيب البرازيلي نفسه: لقد كان هو من حاول في المراوغات (خمسة)، وهي ثاني أكثر صناعة للفرص (اثنان، خلف بنزيما اربعة) فقط.
تمريرته السحرية لبنزيما جعلت الفريق يتقدم بهدف باقدام لوكاس بعد ذلك خرج ليدخل بيل بديلا له بالدقيقة63 .