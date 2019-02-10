رياضة | فينيسيوس غًيّر كل شئ في ريال مدريد

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أشارت تقرير صحفية إسبانية، إلى أن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، قد قام بتغيير كل شيء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإن فينيسيوس هو وجه التغيير في مدريد. ضد اتليتكو، أكد فريق سولاري عودتهم بالنقاط الثلاث في مباراة قوية من الطرفين ، خطيرة في الدفاع، فعالة في الهجوم ومع فينيسيوس كعنصر فعال، المراهنة عليه من قبل المدرب الأرجنتيني ، فاجىء الفريق بحماسه و جرأته و إصراره.

امام اتليتكو، كما فعل قبل ثلاثة أيام في الكامب نو ، قام بإحداث الفارق مرة أخرى خلال الـ 57 دقيقة التي كان فيها في الملعب: حصل على ضربة جزاء، وراوغ (50٪ من المراوغة كانت ناجحة )ولم يتوقف عن انتاج الهجمات في الجناح الأيسر، مثل تمريرة من خارج القدم إلى لوكاس كانت مذهلة.

امام سوسيداد (0-2) كانت آخر هزيمة للريال في الدوري ، لعب 90 دقيقة ، ساهم بديناميكية وسرعة وجرأة. تعاون مع بنزيما (12 تمريرة) ؛ كانت هذه أول مباراة للبرازيل بداية عام 2019 ، ومنذ ذلك اليوم لم يخسر المركز الاساسي.