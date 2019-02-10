رياضة | وزير الرياضة : نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بالتنسيق مع الاتحادات.. ونستهدف مواهب القرى والنجوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة : نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بالتنسيق مع الاتحادات.. ونستهدف مواهب القرى والنجوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير مهارات اللاعبين من النشء والشباب، نفذت وزارة الشباب والرياضة دورة تدريبية لتطوير مهارات مدربي البراعم والناشئين في كرة السلة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة 21 حتى 25 يناير الماضي بمشاركة 24 مدرب وتحت إشراف الخبير الصربي نينياد .

وشمل البرنامج التدريبي دراسة للناشئين والبراعم وطرق التعامل النفسي مع اللاعبين في مختلف أوقات التدريب وقبل وأثناء وبعد المباريات، وتم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص على إقامة دورات تدريبية للمدربين في مختلف الألعاب للارتقاء بمهاراتهم وبما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير مهارات وقدرات اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، لافتا إلى السعى نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والكشف عن المواهب بين النشء والشباب داخل القرى والنجوع في جميع المحافظات.

وأوضح الوزير القيام بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمدربين بمشاركة خبراء أجانب للاحتكاك بالخبرات المختلفة خلال الفترة القادمة ضمن رؤية الوزارة لتطوير مستوى وقدرات المدربين المصريين في مختلف الألعاب علمياً وعملياً لكافة جوانب المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي .