رياضة | دوري 2003.. المنيا يحصد نقاط مباراة "ناصر ملوي" بالإنسحاب ويصعد للقطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري 2003.. المنيا يحصد نقاط مباراة "ناصر ملوي" بالإنسحاب ويصعد للقطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد فريق كرة القدم مواليد 2003 بنادي المنيا، ثلاثة نقاط بعد أن انسحاب فريق ناصر ملوي من مواجهته في المباراة التي كان من المقرر اقامتها اليوم الأحد، على ملعب نادي المنيا الجديدة ضمن مباريات دوري المنطقة.

وأنسحب الفريق الضيف من حضور المباراة لتحتسب نتيجة اللقاء 2/0 لصالح المنيا، و يرتفع بها الفريق رصيده لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 23 نقطة عن مغاغه الوصيف ب23 نقطة.