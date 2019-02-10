رياضة | دي خيا: حزين لغياب نيمار.. ونستطيع حصد دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا: حزين لغياب نيمار.. ونستطيع حصد دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم الدولي الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تعاطفه مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يعاني من الإصابة.

وقال دي خيا في تصريحات لصحيفة "تيليفوت": "بكل صدق غياب نيمار عن مباراة مهمة كهذه أمر مؤسف للاعب وللفريق ومؤسف لمتعة المباراة أيضًا".

وأضاف: "يؤلمني غياب نيمار عن المباراة. إنه أمر مؤسف حقًا. ولكن رغم أنه لاعب مميز إلا أن باريس لديه عناصر بديلة قادرة على أن تحل مكانه، أسماء من طراز عال".

وواصل: "لدينا فريق قادر على الفوز ببطولة. يضم فريقنا أسماء شابّة طموحة جدًا مثل بوغبا الذي يتمتع بخبرة كبيرة ويعتبر لاعبًا مهمًا لنا رغم صغر سنه. لدينا مارشيال أيضًا، لاعب لا يمكن إيقافه حاليًا في المواجهات الفردية وهو إسم مهم وأساسي بالنسبة لنا".

واختتم بقوله: "سنقاتل بكل ما نملك كي نصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن أولًا علينا إقصاء باريس سان جرمان ثم سنرى بعدها".