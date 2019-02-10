رياضة | أجويرو يدخل تاريخ مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يدخل تاريخ مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي تاريخ النادي، بعد تألقه اليوم في مباراة تشيلسي بالجولة السادسة والعشرين من الدوري.

ونجح اجويرو في زيارة شباك تشيلسي بهدفين في الشوط الأول باللقاء المرتقب بينهما على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في الاحصائيات، أن أجويرو سجل 200 هدف مع مانشستر سيتي وأصبح اللاعب السادس في البريميرليج الذي يسجل هذا العدد من الأهداف مع فريق واحد.

ويأتي في القائمة قبل أجويرو كلا من واين روني وريان جيجز مع اليونايتد وهنري مع أرسنال ولامبارد مع تشيلسي وجيرارد مع ليفربول.