رياضة | منتخب القاهرة للناشئين يفوز بالمركز الأول في جمهورية مناطق الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب القاهرة للناشئين يفوز بالمركز الأول في جمهورية مناطق الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراه قويه ومثيره شهدت النديه بين الفريقين لحظه بلحظه استمرت 4 اشوط فاز فيها منتخب القاهره للناشئين علي منتخب الاسكندريه بنتيجة 3 / 1 في نهائي بطوله الجمهوريه للمناطق والتي تستضيفها منطقه بورسعيد علي ملاعب صاله اكتوبر بالنادي المصري. وكانت نتيجه الأشواط كالتالي لصالح منتخب القاهره 25/18 و25/21 و25/22 و25/1 Advertisements وفاز منتخب الجيزة بالمركز الثالث في نفس البطوله متفوقا علي منتخب الدقهليه بنتيجة 3 صفر علي ملاعب صاله عماد خيرالله بالنادي المصري ايضا. بحضور المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري والعقيد ياسين امين عضو مجلس الاداره والكابتن أحمد عبدالدايم مدير الاتحاد والمهندس طلعت الطوبشي رئيس منطقه بورسعيد والدكتور نصر شعبان رئيس منطقه الاسكندريه والمهندس محمد عوض رئيس منطقه الجيزه.

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