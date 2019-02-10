رياضة | رئيس اتحاد الطائرة يشكر جميع المناطق لمشاركتهم الفاعله في نجاح بطوله الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد الطائرة يشكر جميع المناطق لمشاركتهم الفاعله في نجاح بطوله الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد النجاح الباهر الذي حققته بطوله منتخبات المناطق علي مستوي الجمهوريه والتي شاركت فيها كافه فروع اللعبه من جميع محافظات مصر.

ارسل المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة وعضو اللجنه الاوليمبيه المصريه خطاب شكر لجميع رؤساء مناطق الجمهوريه في الكره الطائرة لمشاركتهم الفاعله في نجاح حدث هام وهو بطوله الجمهورية لمنتخبات المناطق والتي من شأنها أعطت الفرصه لجميع اللاعبين واللاعبات في كافه ربوع مصر من المشاركه وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى منصات التتويج.

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وأقيمت نهائيات البطوله مساء أمس وفاز بالمركز الأول في البنين والبنات منطقه القاهره والمركز الثاني الاسكندريه والثالث الجيزه والرابع الدقهليه.

وكان لاعضاء اللجنه العليا للمدربين حضور فاعل في جميع مباريات البطوله من اجل اكتشاف عناصر اللاعبين الموهبين في اللعبه من البنات والبنين.