رياضة | حارس ريال مدريد يحدد وجهته القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ريال مدريد يحدد وجهته القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن كيلور نافاس حارس مرمي فريق ريال مدريد بات على مشارف الرحيل من الملكي في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن الدوري الإنجليزي سيكون وجهة حارس الريال كيلور نافاس عقب رحيله عن ريال مدريد في الصيف.

واضاف الموقع، أن سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد أصبح يعتمد بشكل أساسي على البلجيكي كورتوا وهو ما دفع نافاس في الرحيل بحثا عن فرصة المشاركة الاساسية.

وتابع الموقع، أن رافا بينيتيز مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي طلب التعاقد مع كيلور نافاس ، حيث رفع طلبه لإدارة النادي بضرورة التعاقد مع اللاعب وفتح الخزائن لتعزيز الصفوف.