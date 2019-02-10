رياضة | دي خيا: أنا الأفضل في العالم.. وهذا هو مفتاح الفوز على باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا: أنا الأفضل في العالم.. وهذا هو مفتاح الفوز على باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدولي الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على سؤال تلقاه بشأن إذا ما كان أحد أفضل حراس المرمى العالم.

وقال دي خيا في تصريحات لـ"تليفوت": "أحاول القيام بعملي بأفضل طريقة ممكنة، والتصدي للكرات والتحلّي بالهدوء أمام زملائي كي نكسب المباراة فذاك أمر أساسي".

وأضاف بالحديث عن تأثير مدربه أولي جونار سولشاير: "جميعنا نشعر بالارتياح معه فهو يريد منا أن نستمتع داخل الملعب ونكون على طبيعتنا وهذا ما نعمل عليه مع تحقيقنا لهذه الانتصارات. إن (تأثيره) مهم وكبير".

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وأكمل عن مباراة باريس سان جيرمان: "ستكون مباراة قوية ورائعة وخاصّة ضد فريق مميّز يضم أسماء استثنائية من بين الأفضل في العالم".

واستطرد: "باريس سان جرمان هو المرشح للعبور للدور المقبل لكن فريقنا سيكون متحفزًا. نريد جميعًا اللعب في هذه المباراة الخاصّة والفوز بها".

واختتم بقوله: "في مثل هذه المباريات الكبيرة، التفاصيل البسيطة تصنع الفارق. ستكون مباراة متقاربة جدًا غي المستوى وأتمنى أن تسير تلك التفاصيل البسيطة في صالحنا".