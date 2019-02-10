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رياضة | أجويرو يهدر فرصة هدف مؤكد أمام تشيلسي ورد فعل غير متوقع من جوراديولا (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يهدر فرصة هدف مؤكد أمام ورد فعل غير متوقع من جوراديولا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

وادي دجلة

0

x
18:00

1

الاتحاد السكندري

فالنسيا

0

x
17:15

0

ريال سوسييداد

إشبيلية

-

x
19:30

-

إيبار

أتلتيك بيلباو

-

x
21:45

-

ساسولو

-

x
19:00

-

يوفنتوس

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ميلان

-

x
21:30

-

كالياري

الممتاز

توتنهام هوتسبير

3

x
15:30

1

ليستر سيتي

مانشستر سيتي

4

x
18:00

0

تشيلسي

الدوري الألماني

فورتونا دوسلدورف

-

x
19:00

-

شتوتجارت

الدوري الفرنسي

نيس

-

x
22:00

-

ليون

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