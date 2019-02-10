رياضة | أجويرو يهدر فرصة هدف مؤكد أمام تشيلسي ورد فعل غير متوقع من جوراديولا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يهدر فرصة هدف مؤكد أمام تشيلسي ورد فعل غير متوقع من جوراديولا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز وادي دجلة 0 x

18:00 1 الاتحاد السكندري الدوري الإسباني فالنسيا 0 x

17:15 0 ريال سوسييداد إشبيلية - x

19:30 - إيبار أتلتيك بيلباو - x

21:45 - برشلونة الدوري الإيطالي ساسولو - x

19:00 - يوفنتوس Advertisements ميلان - x

21:30 - كالياري الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير 3 x

15:30 1 ليستر سيتي مانشستر سيتي 4 x

18:00 0 تشيلسي الدوري الألماني فورتونا دوسلدورف - x

19:00 - شتوتجارت الدوري الفرنسي نيس - x

22:00 - ليون

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