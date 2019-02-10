رياضة | بتروجت يتعادل مع القناة وديا استعدادا للحدود (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يتعادل مع القناة وديا استعدادا للحدود (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقيم عصر اليوم مباراة ودية علي ملعب القناة القديم بالإسماعيلية بين فريقي القناة وبتروجت وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في اطار استعداداهم لاستئناف المسابقة المحلية.

احرز هدف القناة اللاعب عصام كمال في الشوط الاول من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء وبعدها بدقيقة يحرز هدف بتروچيت هدف التعادل من ضربة جزاء.

ويستعد القناة للقاء الزرقا في اطار الجولة الثامنة عشر من دوري القسم الثاني الخميس المقبل لصالح المجموعة الثانية ويحتل القناة المركز الثالث في جدول المسابقة.

ويستعد بتروجيت للقاء حرس الحدود الجمعة القادمة في اطار الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري ويحتل بتروجيت مؤخرة جدول الدوري برصيد 18 نقطة.