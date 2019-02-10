رياضة | المصائب تتوالي على باريس سان جيرمان قبل مواجهة اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب تتوالي على باريس سان جيرمان قبل مواجهة اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى ناجدي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة جديدة، قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإندليزي، بدور الستة عسر لبطولة دوري أبطال أوروبا. وبحسب ما ذكرته "إذاعة مونتي كارلو" الفرنسية، اليوم الأحد، فقد تأكد غياب توماس مونييه، مدافع البي إس جي، عن لقاء مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء لحاجة اللاعب لأسبوع راحة.

وكان البي إس جي قد تلقى أخبارًا سيئة بشأن مهاجمه إدينسون كافاني يعاني من تمزق في الفخذ الأيمن سيمنعه من مواجهة مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أولد ترافورد.