رياضة | الغابة يفوز على السكة الحديد وتعادل البلاستيك في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغابة يفوز على السكة الحديد وتعادل البلاستيك في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتم اليوم الأحد، مباريات، الأسبوع قبل الأخير، من منافسات المجموعة السادسة، لدوري القسم الثالث، بفوز فريق الغابه بقيادة مصطفى طه، بهدفين نظيفين، علي فريق السكه الحديد بقيادة جمال عبد الحميد.

انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقان، بدون أهداف، وفي الشوط الثاني، واستطاع اللاعب أحمد السيد من تسجيل الهدف الاول من ضربة جزاء في الدقيقة 17، وأضاف زميله أحمد عماد الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وقام الحكم نادر قمر الدولة، بطرد لاعب السكه الحديد اسلام عبده في الدقيقة 24 من الشوط الأول، كما حصل ريعو لاعب السكة على بطاقة صفراء.

وخاض فريق السكة اللقاء بتشكيل ضم : محمد السعدنى حارس مرمى، وأحمد مرسي واسلام أبو العلا واسلام عبدة وممدوح رافت، وعبد العليم السيد ومحمد أحمد ريعو ومجدى عطوه ومازن على ووليد فيصل ومصطفى جعفر، والبدلاء، محمد جمال، ومحمد سعيد ومحمد فارس ووليد أنور ووجدى يحيى ومحمد عاطف ومحمد عبد الفتاح شولا.

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وتكون تشميل فريق الغابه من :عماد حمدي حارس مرمى، محمد حسام ومحمد أحمد واحمد سيد ومصطفى عبد الرحمن

ومحمد سيد ومحمد مجدى واسلام حسن وحاتم عاطف، وعلى محمد واحمد حسن،، وفي البدلاء، محمد عبد الحليم حارس مرمى محمد شريف ومحمد خالد ومحمد سيد ومحمد عرفه واحمد عماد ومحمد ابراهيم.

وأدار اللقاء تحكيمي الحكم نادر قمر الدولة، وفيهم الجروانى مساعد أول، وماهر كامل مساعد ثاني، وراقب المباراة من لجنة المسابقات محمد السيد، وراقب الحكام فريد عبد الدايم.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق مع فريق الماظه بقيادة جمال تركى بدون أهداف.

الترتيب:

1- السكة الحديد 59 نقطة

2- الاتصالات 52 نقطة

3- اتحاد الشرطة 47 نقطة

4- بهتيم 47 نقطة

5- البلاستيك 44 نقطة

6- الماظة 40 نقطة

7- التأمين 39 نقطة

8- الغابه 33 نقطة

9- العبور 29 نقطة

10-القومى 26 نقطة

11- الاميرية 24 نقطة

12- المرج 23 نقطة

13- اسكو 20 نقطة

14- منشيه ناصر 3 نقاط