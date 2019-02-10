رياضة | دودو الجباس يقود تشكيل دجلة أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دودو الجباس يقود تشكيل دجلة أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مباريات الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد عبد المنصف
خط الدفاع : بسام وليد - محمود مرعي - أحمد رمضان
"بيكهام" - إسحاق يعقوبو
خط الوسط : إبراهيم عايش - بوزاس - أحمد سعيد - حسام عرفات
خط الهجوم : إبراهيما نداي - دودو الجباس.