رياضة | دودو الجباس يقود تشكيل دجلة أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دودو الجباس يقود تشكيل دجلة أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مباريات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد عبد المنصف