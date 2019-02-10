رياضة | أول تعليق من فلايني بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فلايني بعد رحيله عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي البلجيكي مروان فلايني، على رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال فيلايني في تصريحات صحفية لصحيفة "Telefoot": "بالطبع أنا أشعر بالحزن لمغادرتي مانشستر يونايتد".

كان مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أعلن عن انتقال لاعب وسطه البلجيكي مروان فلايني إلى نادي شاندونج لونينج الصيني، في صفقة دائمة.

ووصل فلايني الباللى "أولد ترافورد" من المنافس المحلي إيفرتون في أغسطس 2013، ودافع عن ألوان "الشياطين الحمر" في 177 مباراة، وسجل له 22 هدفا خلال 5 مواسم ونصف أمضاها في صفوفه.