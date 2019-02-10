اونلاين | بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10 فبراير 2019 الوطن | الدستور| الخليج 365| اليوم السابع

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يلا كورة الدستور الوطن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي– yallakora يدخل فريق مانشستر سيتي مستضيفاً منافسه فريق تشيلسي في لقاء الأسبوع السادس والعشرون من الدورى الانجليزي الممتاز، تابع لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - tab3live ويأمل فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في المباراة المرتقبة، كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - koora live كما يسعى الفريق تشيلسي في تحقيق الانتصار تابع لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - tab3live واستكمال مشواره نحو اللقب.
كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - koora live ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 62 نقطة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة والتعادل في 2 وخسارة اربعة لقاءات ، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في العارضة – fel3arda .
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم
كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - koora live يحل فريق تشيلسي ضيفا على منافسه مانشستر سيتي في لقاء الجولة ال26 من الدوري الانجليزي، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في العارضة – fel3arda ويأمل السيتي في تحقيق انتصار كبير بالمباراة، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في العارضة – fel3arda كما يسعى البلوز تشيلسي في خطف فوز يقربه من الوصافة وخطوة نحو القمة المفقودة.
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كول كورة – cool kora والجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين كان قد انتهى بفوز تشيلسي 2-0 .
موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كول كورة – cool kora تبدأ مواجهة الأسبوع السادس والعشرون بين مانشستر سيتي وتشيلسي يوم الاحد 10/2/2019، تابع لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - tab3live وتنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، بي ان سبورت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - bein sport وفي الساعة 19:00 بتوقيت السعودية الدولى، تابع لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - tab3live.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
بي ان سبورت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - bein sport تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة ال26 من الدوري على قنوات bein sport hd2، بي ان سبورت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - bein sport بالإضافة لإذاعة استوديو تحليلي كبير خاص باللقاء للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.
تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
ويمكن مشاهدة المباراة، على ملعب "الاتحاد" في تمام الساعة 6 مساءً على قنوات "بي إن سبورت".
وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مرحلة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج خسارة فريق الإسباني بيب جوارديولا بهدفين دون رد، ويحاول المستضيف اليوم الثأر لهزيمته في مباراة الدور الأول أمام تشيلسي، ومواصلة الضغط على ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حال تحقيقه الفوز على البلوز.
يذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني في البريميرليج، بعد أن جمع 62 نقطة من 26 مباراة بالبطولة حتى الآن، وهو عدد مباريات ليفربول نفسه حتى الآن بالمسابقة، أما تشيلسي لديها 50 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة فقط.