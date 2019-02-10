اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Manchester City ضد تشيلسي بث مباشر (bein sport)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Manchester City ضد تشيلسي بث مباشر (bein sport) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Manchester City ضد تشيلسي بث مباشر (bein sport)

يلتقي فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن بطولة الدوري الإنجليزي 2019، في الأسبوع السادس والعشرون ، يدخل فريق مانشستر سيتي وهو صاحب المركز الثاني في البريميرليج، بعد أن جمع 62 نقطة من 26 مباراة ، وهو نفس عدد مباريات ليفربول الذي نجح وتخطي مباراته أمس أمام ورنموث بثلاثية دون رد، أما تشيلسي لديها 50 نقطة ويحتل المركز الرابع من 25 وينتظر مباراته اليوم التي ستكون هي الأقوى في الموسم الجاري.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Manchester City ضد تشيلسي بث مباشر (bein sport)

يدخل نادي مانشستر سيتي اليوم مشواره المفضل للمنافسة علي اللقب في لقاء هام، أمام نادي تشيلسي من أجل إنتزاع الثلاث نقاط ليعود إلي المركز الأول بفارق لقاء والأهداف أيضا عن منافسه نادي ليفربول، فهل يتمكن من الثأر من البلوز تشيلسي، أم سيكون لدي المنافس مهمة جديدة للحفاظ علي مركزه الرابع الذي خطفه نادي مانشستر يوناتيد بالأمس، بعد فوزه علي حساب نادي فولهام.

Advertisements

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Manchester City ضد تشيلسي بث مباشر (bein sport)

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Manchester City ضد تشيلسي بث مباشر (bein sport)

نحن في الدستور الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر في لقاء اليوم الأحد 2 / يناير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر