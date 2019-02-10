اونلاين | دلوقتي bein sport .. متابعة حية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر السيتي ضد تشيلسي live

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دلوقتي bein sport .. متابعة حية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر السيتي ضد تشيلسي live

"الجميع يترقب" موقعة ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وتشيلسي والتي تقام ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وهي مباراة ستكون من العيار الثقيل نظرا لما تحمله من أهمية كبيرة .

دلوقتي bein sport .. متابعة حية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر السيتي ضد تشيلسي live

وتأتي أهمية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كونها مباراة صاحب الوصافة مان سيتي حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي حقق فوزا عريضا أمس السبت على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد سجلها كل من ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح.

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دلوقتي bein sport .. متابعة حية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر السيتي ضد تشيلسي live

ويتعين على المان سيتي بقيادة بيب جوارديولا تحقيق الفوز في لقاء تشيلسي اليوم خاصة إذا ما أراد أن يواصل ملاحقته وزحفه نحو لقب البريمير ليج هذا الموسم والحفاظ على لقب الموسم .

دلوقتي bein sport .. متابعة حية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر السيتي ضد تشيلسي live

وتتابعون مباراة المان سيتي ونظيره تشيلسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقا على أحداث اللقاء.