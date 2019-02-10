اونلاين | مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 10-2-2019 رابط البث المباشر لمباراة المان سيتي ضد تشيلسي اون لاين بالدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 10-2-2019 رابط البث المباشر لمباراة المان سيتي ضد تشيلسي اون لاين بالدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة تشيلسى ومانشستر سيتي سيكون توقيت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسى اليوم الأحد "10/2/2019" فى تمام الساعة "18:00" السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية فى تمام الساعة "19:00" السابعة مساءا. مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسى بث مباشر لكن بتواجد اللاعب هيجوايين لأول مرة اليوم فى الدورى الإنجليزي أمام مباراة كلاسيكو كبيرة فإن ذلك الأمر يُعطي تشيلسى دفعة جيدة قبل المباراة وذلك لأنه لاعبا هداف بدرجة كبيرة ولا يمنح الفرص وقتا فإنه مقتنص لكل فرصة سانحة له وظهر ذلك مؤخرا فى المباراة الماضية لتشيلسى أمام هيديرسفيلد تاون فتلك المباراة تمكن فيها هيجوايين من تسجيل هدفين بالاضافة إلى هدفين لهازارد لأول مرة منذ مدة طويلة يقوم هازارد بالتسجيل مرتين فى مباراة واحدة فهذا يؤكد جاهزية البلوز لمباراة المان سيتي.

أما أصحاب الأرض فلديهم الليلة أفضلية الأرض والجماهير التى ستملىء ملعب المباراة لأنها قد تكون مباراة خسارة الدورى أو مباراة إستمرار الصراع فهذا يتوقف على نتيجة المباراة فبالفوز سيتحقق الأمل الثانى وبالخسارة لن يكون هناك أملا أو أنه سيكون صعبا للغاية فيذكر أن مانشستر سيتي فاز فى المباراة الأخيرة على إيفرتون فى مباراة كانت صعبة حيث انتهت بتهديف لاعبى السيتي مرتين فى تلك المباراة وخرجوا بإنتصار مكنهم من صدارة البريميرليج مؤقتا.