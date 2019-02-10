اونلاين | دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر (Bein Sport)

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دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر (Bein Sport)

"الجميع يترقب" موقعة ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وتشيلسي والتي تقام ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وهي مباراة ستكون من العيار الثقيل نظرا لما تحمله من أهمية كبيرة .

دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر (Bein Sport)

وتأتي أهمية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كونها مباراة صاحب الوصافة مان سيتي حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي حقق فوزا عريضا أمس السبت على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد سجلها كل من ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح.

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دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر (Bein Sport)

ويتعين على المان سيتي بقيادة بيب جوارديولا تحقيق الفوز في لقاء تشيلسي اليوم خاصة إذا ما أراد أن يواصل ملاحقته وزحفه نحو لقب البريمير ليج هذا الموسم والحفاظ على لقب الموسم .

دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر (Bein Sport)

وتتابعون مباراة المان سيتي ونظيره تشيلسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقا على أحداث اللقاء.