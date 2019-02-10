اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر | كل حصري | يلا شوت مباراة مان سيتي ضد تشيلسي | مباراة مانشستر سيتي اليوم

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر | كل حصري | يلا شوت مباراة مان سيتي ضد تشيلسي | مباراة مانشستر سيتي اليوم

"الجميع يترقب" موقعة ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وتشيلسي والتي تقام ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وهي مباراة ستكون من العيار الثقيل نظرا لما تحمله من أهمية كبيرة .

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر | كل حصري | يلا شوت مباراة مان سيتي ضد تشيلسي | مباراة مانشستر سيتي اليوم

وتأتي أهمية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كونها مباراة صاحب الوصافة مان سيتي حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي حقق فوزا عريضا أمس السبت على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد سجلها كل من ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر | كل حصري | يلا شوت مباراة مان سيتي ضد تشيلسي | مباراة مانشستر سيتي اليوم

ويتعين على المان سيتي بقيادة بيب جوارديولا تحقيق الفوز في لقاء تشيلسي اليوم خاصة إذا ما أراد أن يواصل ملاحقته وزحفه نحو لقب البريمير ليج هذا الموسم والحفاظ على لقب الموسم .

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر | كل حصري | يلا شوت مباراة مان سيتي ضد تشيلسي | مباراة مانشستر سيتي اليوم

وتتابعون مباراة المان سيتي ونظيره تشيلسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقا على أحداث اللقاء.