اونلاين | متابعة حيه بث مباشر... مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (دقيقة بدقيقة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متابعة حيه بث مباشر... مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (دقيقة بدقيقة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز وادي دجلة 0 x

18:00 1 الاتحاد السكندري الدوري الإسباني فالنسيا 0 x

17:15 0 ريال سوسييداد إشبيلية - x

19:30 - إيبار أتلتيك بيلباو - x

21:45 - برشلونة الدوري الإيطالي ساسولو - x

19:00 - يوفنتوس Advertisements ميلان - x

21:30 - كالياري الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير 3 x

15:30 1 ليستر سيتي مانشستر سيتي 4 x

18:00 0 تشيلسي الدوري الألماني فورتونا دوسلدورف - x

19:00 - شتوتجارت الدوري الفرنسي نيس - x

22:00 - ليون

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