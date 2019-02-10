اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر لحظة بلحظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر لحظة بلحظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الجميع يترقب" موقعة ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وتشيلسي والتي تقام ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وهي مباراة ستكون من العيار الثقيل نظرا لما تحمله من أهمية كبيرة .

وتأتي أهمية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كونها مباراة صاحب الوصافة مان سيتي حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي حقق فوزا عريضا أمس السبت على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد سجلها كل من ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح.

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ويتعين على المان سيتي بقيادة بيب جوارديولا تحقيق الفوز في لقاء تشيلسي اليوم خاصة إذا ما أراد أن يواصل ملاحقته وزحفه نحو لقب البريمير ليج هذا الموسم والحفاظ على لقب الموسم .

وتتابعون مباراة المان سيتي ونظيره تشيلسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقا على أحداث اللقاء.

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