انت الان تتابع تفاصيل خبر "لحية" صلاح تقلب منصات التواصل رأساً على عقب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 06:50 مساءً - أشعل النجم المصري محمد صلاح، "أيقونة" نادي ليفربول الإنجليزي، مختلف منصات التواصل والشبكات الاجتماعية؛ بعدما نشر صورة شخصية له ظهر خلالها من دون لحيته التي اشتهر بها منذ احترافه في ملاعب القارة العجوز.

ونشر "الملك المصري" صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" بمظهره الجديد، الأحد، لتحظى بنحو مليوني إعجاب وما يزيد على 33 ألف تعليق خلال الساعات الأولى.

وانقسم متابعو صلاح، البالغ عددهم أكثر من 23 مليوناً، بعد نشر الأخير صورته الشخصية بالمظهر الجديد إلى قسمين اثنين؛ إذ رحب البعض على نطاق واسع، في حين استهزأ البعض الآخر.

بدوره سخر المدافع الكرواتي ديجان لوفرين من زميله المصري خلال رده على سؤال زميلهما الإسباني ألبرتو مورينو: "هل أنت مو صلاح؟"، ليجيب لوفرين: "كلا يا عزيزي.. هذا شقيقه أصغر منه بعشر سنوات.. بعد هذه الصورة أصدق أنك تبلغ من العمر 26 عاماً".

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أما على صعيد المعلقين باللغة العربية، فقد حضر في أغلب التغريدات الوسم الشهير "الله عليك يا فخر العرب"، الذي ذاع صيته قبل فترة من الآن سخرية من المديح الجزيل للنجم المصري في كل خطوة يقوم بها.

ورصد "الخليج 365" بعضاً من تلك التغريدات: "تبرعت بلحيتك للفقراء.. الله عليك يا فخر العرب"، و"تبرع بشعر لحيته لوجه الله.. الله عليك يا فخر العرب"، و"حلق لحيته عشان الناس يلي ما عندهاش لحية.. الله عليك يا فخر العرب".

وتهكم البعض على صورة النجم المصري فقد ظهرت تعليقات من عينة: "إحنا عايزين صلاح مش ابن اخته"، و"لا يا فخر العرب.. اللحية حلوة كنت ستايل"، و"ذقن خفيف مع تخفيف الشعر وليس العكس".

تجدر الإشارة إلى صلاح يتصدر قائمة هدّافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ17 هدفاً، كما بات أول لاعب في ليفربول منذ الأوروغوياني لويس سواريز يصل إلى 20 هدفاً في مختلف المسابقات في موسمين متتاليين.

وبات "أبو مكة" (نسبة لابنته الوحيدة) على بعد هدف واحد ليصل إلى 50 هدفاً مع ليفربول في "البريميرليغ"، علماً أنه أحرز مع "الريدز" 64 هدفاً في 86 مباراة في جميع البطولات.