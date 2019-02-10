انت الان تتابع تفاصيل خبر سان جيرمان يفتقد نيمار وكافاني أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 06:50 مساءً - يعيش المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، أصعب لحظاته على الإطلاق، وذلك قبل يومين من مواجهة مانشستر يونايتد، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولن يتمكن توخيل من الاعتماد على اثنين من أبرز أسلحته الهجومية أمام "الشياطين الحُمر"؛ إذ سيفتقد نجميه البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغوياني إدينسون كافاني؛ بسبب الإصابة.

وفي التفاصيل، تعرض كافاني لإصابة على مستوى الفخذ في لقاء العملاق الباريسي وضيفه بوردو، الذي انتهى بفوز هزيل للأول بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

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وغادر المهاجم الأوروغوياني القناص المباراة مصاباً، وسط إجماع في وسائل الإعلام الفرنسية، ومن بينها "ليكيب"، على غياب كافاني أمام رفاق الفرنسي بول بوغبا، في الموقعة المرتقبة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب "أولد ترافورد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تأكد غياب نيمار عن مباراة مانشستر يونايتد، بعدما شرع في رحلة طويلة للتعافي من إصابة على مستوى مشط القدم، قد تبعده عن "المستطيل الأخضر" لثلاثة أشهر تقريباً.

وسيواجه فريق العاصمة الفرنسية، الذي تصدر مجموعته في الدور الأول، أفضل نسخة من مانشستر يونايتد الذي فاز في 8 من أصل آخر 9 مباريات، وذلك منذ رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن "مسرح الأحلام"، وتولي النرويجي أولي غونار سولسكاير مهمة قيادة الفريق.

ومن دون أدنى شك، سيعول مدرب "أمراء باريس" على نجمه الشاب كيليان مبابي، الذي ساهم في تتويج "الديوك" بكأس العالم 2018 ليحصد جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب واعد في عالم "الساحرة المستديرة".