شكرا لقرائتكم خبر عن وست بروميتش يباهي بآداء حجازي أمام ستوك سيتي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أدى أحمد حجازي، مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، مهمته أمس على أرض الملعب في مباراة فريقه صد فريق ستوك سيتي بشكلٍ استثنائي، وبأسلوبٍ ثنائي، حيث قام بدور المدافع الصلب المحافظ على شباك فريقه من التهديف، والمساهم في الفوز المحقق على نظيره الإنجليزي في بطولة التشامبيونشيب.
وأشاد نادي برومتيش بآداء لاعبه المميز واصفًا إياه بـ" أمسية استثنائية للاعبنا المصري"، من خلال الحساب الرسمي للفريق على موقع تويتر.
وقد فاز وست بروميتش بهدفٍ دون رد، صنعه مدافعه حجازي، ليصبح بذلك هدف المباراة الوحيد، ويُعد "حجازي" جزءًا أساسيًا من وست بروميتش ألبيون حيث شارك في 28 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ومن الجدير بالذكر أن فريق وست بروميتش يحتل المرتبة الرابعة في ترتيب جدول التشامبيونشيب برصيد 53 نقطة.
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