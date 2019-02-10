مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الايطالي بث مباشر

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يلتقي نادي يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليجري، ضد نادي ساسولو، يوم الأحد 10 فبراير في الساعة السابعة مساءً علي ملعب "مابي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD، وسوف يعلق علي هذة المباراة المعلق علي محمد علي.

ويرغب نادي يوفنتوس في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل فرض السيطرة على جميع البطولات في الفترة الأخيرة، وتعويض الخروج من بطولة كأس إيطاليا في الشهر الماضي.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الايطالي هذا الموسم برصيد 60 نقطة، بينما يحل فريق ساسولو في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.