شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحقق رقما مميزا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365- حقق نادي توتنهام رقما مميزا بعد الفوز على ليستر سيتي 3-1 اليوم الأحد في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب ويمبلي، بالجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بينا توقف رصيد ليستر عند 32 نقطة في المركز 12.

وفقا لموقع سكواكا للإحصائيات، فإن توتنهام بذلك الفوز وصل إلى أعلى عدد نقاط استطاع أن يحققه بعد مرور 26 جولة، على مدار مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز.