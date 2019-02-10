شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحقق رقما مميزا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
وارتفع رصيد توتنهام إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بينا توقف رصيد ليستر عند 32 نقطة في المركز 12.
وفقا لموقع سكواكا للإحصائيات، فإن توتنهام بذلك الفوز وصل إلى أعلى عدد نقاط استطاع أن يحققه بعد مرور 26 جولة، على مدار مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز.
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