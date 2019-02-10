شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل يوفنتوس أمام ساسولو.. رونالدو يقود الهجوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيل الفريق لمباراة اليوم أمام ساسولو في إطار مباريات الجولة 23 للكالتشيو. تشكيل يوفنتوس: حراسة المرمى: تشيزني. خط الدفاع: دي تشيليو، روجاني، كاسيرس، أليكس ساندرو. خط الوسط: سامي خضيرة، ميراليم بيانيتش، ماتويدي. خط الهجوم: بيرنارديسكي، كريستيانو رونالدو، ماريو ماندذوكيتش.

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