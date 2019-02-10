حقيقة عودة الإسماعيلي للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا

كشف حمادة شادي، منسق الشركة الراعية بالاتحاد الإفريقي، أن كاف قرر اليوم الأحد، رفع الإيقاف عن الإسماعيلي وعودته لدوري الأبطال.

وقال شادي، في تصريحات له إن "كاف" وافق على تظلم الإسماعيلي في الاجتماع الذي عقد اليوم، بعدما حضر مندوب النادي المصري وقدم مستندات وفيديوهات تثبت سلامة موقف الإسماعيلي.

واستبعد الاتحاد الإفريقي، الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا، إثر أحداث الشغب الجماهيري، في مباراته أمام الأفريقي التونسي، والتي ألغاها الحكم نيانت أليوم.

وتقدم الإسماعيلي بتظلم للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن جماهيره لم تقتحم الملعب أو تعتدي على لاعبي المنافس، وبالتالي لا يجب تطبيق بند الاستبعاد عليه وفقًا للائحة.