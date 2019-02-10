شكرا لقرائتكم خبر عن "يويفا" يكشف حكم مباراة باريس واليونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين الإيطالي دانييلي أورساتو حكما لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل. ويستضيف اليونايتد نظيره باريس سان جيرمان على ملعب أولد ترافورد الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويساعد أورساتو كل من بريتي وكوانتانزو والحكم الرابع دانييل دوفري، بالإضافة إلى حكمي تقنية الفيديو ماركو غويدا وماسيمليانو إيراتي. ويدخل باريس المباراة بدون عدد من نجومه أبرزهم نيمار دا سيلفا وأدينسون كافاني.

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