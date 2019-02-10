شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير..هل نجحت العنصرية ضد محمد صلاح فى تخليه عن لحيته؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - نشر اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه على "فيس بوك"، يظهر فيها بدون لحية لأول مرة منذ فترة طويلة.

وسواء كان اطلاق محمد صلاح للحيته "سنه او نيولوك"، فبالطبع حلقها فى هذا الوقت بالتحديد ليس بالصدفة.

فقد ربط البعض بين حلق محمد صلاح لحيته وبين تعرضه للهتافات العنصرية من قبل أحد مشجعى جماهير وست هام يونايتد بسبب إعتناقه للدين الإسلامى.

ليقوم نادى وست هام عقب ذلك بفتح تحقيق فى واقعة العنصرية للمطالبة بمنع الجناة من حضور المباريات مدى الحياة.

كما حقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فى الواقعة، وأقر رئيس الاتحاد، غريغ كلارك، بضرورة تحديد واستبعاد كل من تصدر عنه ممارسات عنصرية.

وعبر نشطاء في منظمة "كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا" (فير) عن قلقهم من ارتفاع نسبة الهتافات العنصرية المسيئة.

وعلى الرغم من كل هذا الدعم لمحمد صلاح، جاء فالمقابل رأى أخر ينصح اللاعب بمحاولة تهذيب لحيته حتى لا يربط البعض بين مظهره ومظهر الإرهابيين.

وهو الحل المعتاد الذى يلجأ إليه كل من يتعرض للعنصرية فى بلاد الغرب وهو محاولة طمس أى مظهر إسلامى خوفا من الإتهام بالإرهاب.

لذلك ربط البعض بين تخلى محمد صلاح عن لحيته وبين تعرضه للعنصرية، خاصة لأن محمد صلاح لم يظهر بدون لحيته منذ عام 2014 حينما كان يلعب في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي قادمًا من نادي بازل السويسري، وبدأ في إطلاق لحيته بعد ان انتقل إلى نادي فيرونتينا الإيطالي.

فإذا كان ذلك صحيحا فهل سيظل محمد صلاح يحتفل بكل هدف بالسجود على أرض الملعب، أم ماذا ستكون الخطوة التالية لإرضاء العنصريين؟!