شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفوز على ليستر ويواصل الضغط على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

فاز توتنهام على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.

الخليج 365-

أحرز أهداف توتنهام كلا من دافينسون سانشيز وإيركسين وسون في الدقيقة 33 و63 و90+1 من عمر المباراة، بينما جاء هدف ليستر عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 76.

ارتفع رصيد توتنهام إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بينا توقف رصيد ليستر عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

