شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفوز على ليستر ويواصل الضغط على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل
أحرز أهداف توتنهام كلا من دافينسون سانشيز وإيركسين وسون في الدقيقة 33 و63 و90+1 من عمر المباراة، بينما جاء هدف ليستر عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 76.
ارتفع رصيد توتنهام إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بينا توقف رصيد ليستر عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.
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