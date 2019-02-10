شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. باريس سان جيرمان يخسر خدمات "كافاني" في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365_

تلقي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة بإصابة مهاجمه الأورجوياني كافاني، قبل مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب دور 16من بطولة دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "ليكيب " الفرنسية أن كافاني خضع لفحص طبي صباح اليوم،وظهر أنه يعاني من تمزق في أعلي عضلة الفخذ الأيمن.

وأضافت الصحيفة أن هذه الإصابة من المستحيل التعافي منها بشكل سريع، لذا سيغيب كافاني عن الفريق الباريسي مدة شهر علي أقل تقدير، وبالتالي الغياب عن مواجهتي مانشستر يونايتد في دوري الأبطال، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب أولدترافورد معقل مانشستر يونايتد، وتقام مباراة العودة في السادس من مارس علي ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.

وازدادت متاعب المدرب توماس توخيل قبل الدخول بالفترة الأصعب من الموسم، حيث لن يكون كافاني الغائب الوحيد أمام مانشستر يونايتد، فهناك أيضاً البرازيلي نيمار الذي يعاني من إصابة هو الآخر ستحرمه من خوض المباراتين، وتبقى الآمال معلقة فقط على المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.