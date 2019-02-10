شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تهدد مشاركة دي يونج أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365_

دق النجم الهولندي الشاب "فرانكي دي يونج" ناقوس الخطر داخل جدران نادي أياكس أمستردام الهولندي، بسبب عد إكماله مواجهة فريقه أمام نظيره "هيراكليس الميلو"، في الجولة 21 من منافسات الدوري الهولندي.

وتعرض أياكس للهزيمة مجددا ليبتعد عن الصدارة بفارق 5 نقاط عن فريق أيندهوفن.

وخرج دي يونج من المباراة في الدقيقة 79، بسبب أصابة الفخذ، حيث ظهر علي مقاعد البدلاء يتألم ويضع الثلج مكان الإصابة.

وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة إصابته، وإمكانية لحاقه بمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، حين يستقبل أياكس النادي الملكي حامل اللقب في آخر 3 مواسم، على ملعبه وأمام جماهيره.