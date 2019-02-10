انت الان تتابع الإسماعيلي عن العودة لدوري الأبطال: في انتظار القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

أكد محمد الكلية، أمين صندوق نادي الإسماعيلي، الذي حضر جلسة الاستماع بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الأحد، للرد على قرار استبعاد الدراويش من البطولة على خلفية شغب بعض الجماهير في مواجهة الدراويش ضد الإفريقي التونسي، التي شهدها استاد الإسماعيلية خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، حيث ألغى الحكم الكاميروني، اليوم، نيانت اللقاء، بعدما أجبر على إيقاف المباراة في الدقيقة 86 بعد اعتداء جماهير الدراويش على الحكم المساعد.

وقال الكلية، في تصريحات خاصة إلى التحرير: "قدمنا كل ما لدينا من مستندات أمام لجنة الاستماع، اليوم الأحد، ونتمسك بالعودة للمشاركة في البطولة الإفريقية، لأن الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الإفريقي التونسي لا تستعدي استبعادنا من المسابقة". وواصل: "حتى الآن لم نتسلم أي قرار رسمي بشأن عودة الفريق