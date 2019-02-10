انت الان تتابع رسميا.. الأهلي يمدد عقد عمرو السولية ثلاثة مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
أعلن سيد عبدالحفيظ مدر الكرة بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد عمرو السولية الوسط المدافع للفريق الأول لكرة القدم، لمدة عامين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف، حتى عام 2022. ويأتي تمديد عقد السولية بناءً على رؤية الجهاز الفني، والتي تحدث بشأنها مدير الكرة مع محمود الخطيب رئيس النادي، والمفوض بشئون كرة القدم وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبدالحفيظ والإتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد. عمرو السولية هو أحد الركائز الأساسية بالنسبة لمارتن لاسارتي، وسجل السولية تحت قيادته هدفين، ويؤدي بشكل رائع.
وكان الأهلي أعلن أمس السبت، تمديد عقد التونسي علي معلول لمدة عامين بخلاف الموسم المتبقي في عقده لينتهي عام 2022 وكريم نيدفيد لمدة 5 مواسم حتى 2025. ويحاول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة تمديد عقد النيجيري جونيور أجايي، وإقناعه بتمديد تعاقده الذي ينتهي عام 2020، اسوة بما حدث مع التونسي على معلول خاصة بعد
ويحاول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة تمديد عقد النيجيري جونيور أجايي، وإقناعه بتمديد تعاقده الذي ينتهي عام 2020، اسوة بما حدث مع التونسي على معلول خاصة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب بعد عودته من الإصابة.
ويخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأول في العاصمة التنزانية دار السلام استعدادًا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها في الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعدما وصلت البعثة إلى العاصمة التنزانية صباح اليوم الأحد؛ استعدادًا للمواجهة المرتقبة.
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