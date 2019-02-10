شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيلعب الأهلي، الذي يتصدر المجموعة الرابعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات،أمام سيمبا، يوم الثلاثاء، بعدما قدم أفضل عروضه هذا الموسم وفاز 5-صفر على الفريق ذاته.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سيمبا النمزاني ، الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها علي محمد علي.

الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، أمام فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط، فيما يأتي سيمبا التنزاني بـ3 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل شبيبة الساورة الترتيب بنقطتين.