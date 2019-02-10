فيديو.. ملخص وأهداف توتنهام وليستر سيتي (3-1)

استطاع فريق توتنهام أن يحقق فوزًا صعبًا على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهم بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وأحرز أهداف توتنهام كلًا من دافينسون سانشيز وإيركسين وسون في الدقيقة 33 و63 و90+1 من عمر المباراة، بينما جاء هدف ليستر عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 76، ليرتفع رصيد توتنهام إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بينا توقف رصيد ليستر عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى الرغم من تقدم توتنهام، إلا أن ليستر سيتي كان الأخطر في المحاولات على المرمى، ولكن وجود فاردي على مقاعد البدلاء منع ليستر من استغلال الهجمات الخطيرة، حتى نزوله في الدقيقة 59، وعلى الرغم من إضاعته لضربة جزاء فور نزوله، إلا أنه تمكن من إحراز هدف فريقه الوحيد.

أول محاولة على المرمى كانت في الدقيقة الثامنة من المباراة لليستر سيتي، من ضربة رأسية من هاري ماجوير ولكن الحارس لوريس أخرجها إلى ضربة ركنية.

وعاد ليستر للخطورة في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من ماديسون إلى بارنيس خلف المدافعين، ولكن الأخير سددها بجانب القائم الأيسر لمرمى توتنهام.

أول خطورة لتوتنهام على مرمى ليستر كان في الدقيقة 18، بعد تمريرة من سون إلى داني روز المتقدم من الجهة اليسرى، ويسدد بقوة ولكن كاسبر شمايكل يتصدى للكرة، وتصل إلى لورينتي الذي كان في موقف تسلل.

في الدقيقة 31 كانت أخطر كرة لليستر سيتي عن طريق بارنيس، الذي اخترق من الجبهة اليسرى وانفرد بهوجو لوريس، لكنه سددها بشكل غريب خارج مرمى تمامًا.

وتمكن توتنهام من إحراز أول أهداف توتنهام في الدقيقة 33، بعد عرضية من كريستيان إيركسين لدافينسون سانشيز خلف المدافعين، الذي حولها برأسه بنجاح في شباك ليستر سيتي.

ومع بداية الشوط الثاني سيطر ليستر على المباراة، وكان قريب من إحراز التعادل في الدقيقة 51 بعد عرضية من بيريرا على رأس جراي، ولكنه سددها في المكان الذي يقف فيه هوجو لوريس.

ويعود نفس اللاعب في الدقيقة 55، باستلام عرضية من بارنيس والتي تصل إلى جراي الذي استلم بشكل جيد وسدد بقوة، ولكن هوجو لوريس يتصدى مرة أخرى.

وفي الدقيقة 58 استثمر ليستر سيتي الضغط، وحصل ماديسون على ضربة جزاء بعد تدخل من فيرتونخين، وتركها ماديسون لفاردي الذي نزل كبديل في أرض الملعب في الدقيقة 60، ولكنه يضيعها بعد تصدي الحارس هوجو لوريس للكرة.

وتمكن توتنهام من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 63 من المباراة، بعد تسديدة رائعة من كريستيان إيركسين من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس كاسبر شمايكل.

وأهدر ليستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة 66 بعد انقراد تام لبارنيس، ولكن هوجو لوريس يواصل التألق ويتصدى للكرة بنجاح.

ولكن جيمي فاردي استطاع أن يعوض ضربة الجزاء ويحرز الهدف الأول لليستر سيتي في الدقيقة 76، بعد عرضية أرضية من ريكاردو بيريرا من الجبهة اليمنى، حولها فاردي بنجاح في شباك هوجو لوريس.

وتمكن سون في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع أن ينفرد بمرمى ليستر سيتي من نصف الملعب ويسجل الهدف الثالث لفريقه قبل نهاية المباراة ويضمن الثلاث نقاط للسبيرز.