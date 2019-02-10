عمرو السولية يجدد تعاقده مع الأهلي المصري حتى 2022

أعلن الأهلي المصري، اليوم الأحد، تمديد عقد عمرو السولية، لاعب الوسط، حتى صيف 2022.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن التمديد جاء بناء على رؤية الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، مدرب الأحمر.

وأضاف أنه تمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

وكان الأهلي قد أعلن تمديد عقدي ثنائي الفريق الأحمر، التونسي علي معلول وكريم نيدفيد، أمس السبت.