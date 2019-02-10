شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد إعلان كاف رفع الحظر عن الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نهاد حجاج المستشار القانونى للنادى الإسماعيلى أن مسئولى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" أبلغوه بموعد إعلان صدور قرار لجنة الطعون المشكلة لبحث تظلم النادى من قرار استبعاده من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال المقامة حاليًا على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الافريقي التونسى بالجولة الثانية لدور المجموعات.

أوضح حجاج فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كاف حدد السابعة مساءًا لإبلاغنا الرسمى بالقرار النهائى".

تابع أن لجنة الطعون انتهت من أعمالها بشأن موقف النادى وأن هناك تفائل كبير بشأن القرارات التى اتخذت، مؤكدًا أن موقف النادى القانونى قوى للغاية.