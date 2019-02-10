شكرا لقرائتكم تفاصيل مشادة فرجانى ساسى وأوباما وما حدث في غرفة خلع الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بفريق الزمالك، كواليس الواقعة التى حدثت بين التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض ويوسف أوباما مهاجم الفريق وتوابعها حيث دخل الثنائى فى مشادة كلامية خلال مباراة النجوم، التى أقيمت على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أيمن حفنى.

أوضح المصدر إن ساسى عندما توجه لأوباما من أجل إلقاء اللوم عليه لإخراج الكرة خلال سقوط أحد لاعبى النجوم حيث كانت رؤية اللاعب التونسى إن لاعبى الخصم يهدرون وقتا قال له أوباما:"إهدا خلاص الكرة خرجت" وانتهت الواقعة بعد ذلك.

تابع المصدر ذاته إن فرجانى ساسى توجه فى غرفة الملابس لأوباما وحرص على مداعبته ليوضح له الأخير إنه كان الوقت مبكراً فى المباراة وجاء إخراجه للكرة حتى لا يتم شحن اللقاء بدون داعى ليوضح له ساسى إن حرصه كان من أجل تحقيق الفوز لينتهى الحديث بمداعبات بين الثنائى.

كما تحدث عدد من لاعبى الزمالك مع ساسى وأوباما اليوم بعد انتشار أحاديث كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول العلاقة ليؤكد لهما الثنائى إن تربطهما علاقة أخوة وإن الأمر نرفزة ملعب وانتهى تماماً بعد الواقعة وإنه لا مجال فى التركيز حاليا فيما يدور عبر السوشال ميديا لارتباط الفريق بمواجهات هامة.

أما عن توقيع عقوبة على الثنائى بشأن تلك المشادة من عدمه أوضح مصدر بالفريق إن الجهاز الفنى حذر اللاعبين من العصبية فى الملعب والتركيز فى الأمور الفنية داخل المستطيل الأخضر لمواصلة تحقيق الانتصارات دون إخطار أياً منهما بعقوبة حتى الآن.