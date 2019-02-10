الأهلي يمدد عقد السولية ويؤمن رمانة ميزان الوسط حتى 2022

جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبدالحفيظ مدر الكرة بالأهلي عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عامين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف.

جاء ذلك بناءًا على رؤية الجهاز الفني والتي تحدث بشأنها عبدالحفيظ مع محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبدالحفيظ والإتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

وكان الأهلى قد مدد بالأمس عقد النجم التونسيعلى معلول، ظهير أيسر الفريق، لمدة 3 سنوات مُقبلة، وكريم نيدفيد، لاعب وسط المارد الأحمر، لينتهى بعد 6 سنوات مُقبلة.

وأشاد مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ بثنائى الأهلى الذى تمسك بالاستمرار مع الفريق، بالتوافق مع رغبة النادى وحرصه على بقاء الثنائى لأطول فتره ممكنة، قبل أن تستمر ثورة التمديد بتأمين رمانة ميزان الوسط عمرو السولية حتى 2022.