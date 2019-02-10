شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يتفوق على أندية دوريات بيج 5 داخل ملعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق باريس سان جيرمان رقماً مميزاً بعد الفوز الذي تحقق على بوردو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم الذي ربح كل مباريات ملعبه.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز بـ 12 مباراة أقيمت على ملعبه بمسابقة الدوري الفرنسي وهو الرقم الذي لم يحقق أي ناد أخر في دوريات "بيج 5"، وهي "الإنجليزي، الالماني، الاسباني، الايطالي، الفرنسي".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة متفوقاً بفارق 13 نقطة على ليل صاحب الوصافة.