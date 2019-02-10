شكرا لقرائتكم خبر عن مستند.. إيقاف عضو نادي بورفؤاد 4 أشهر للتعدي على حكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيم برئاسة المستشار محمد عبده إيقاف هانى طنطاوي عضو مجلس إدارة نادي بورفؤاد لمدة 4 أشهر عن النشاط الرياضى للتعدي على حكم مباراة فريقه أمام دكرنس بالسب و القذف وشروعه فى التعدي عليه بالضرب. وأرسلت لجنة الحكام شكوى من الحكم أحمد حمدي ضد عضو نادي بورفؤاد يتهمه فيها بالتعدي عليه بالسب و القذف والشروع فى التعدي بالضرب وذلك فى c.d مقدم من الحكم. وأجري المستشار وائل مصطفى نائب رئيس لجنة القيم باتحاد الكرة التحقيق فى الواقعة ليتم فى النهاية إصدار قرار بإيقاف عضو بورفؤاد 4 أشهر.

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