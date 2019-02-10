شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي : ننتظر الإخطار الرسمي بالعودة لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور ابراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلي والمتحدث الاعلامي للفريق أن ناديه ينتظر وصول الاخطار الرسمي بعودته لمنافسات دوري ابطال افريقيا

وقال فارس في تصريحات خاصة لليوم السابع :" كل المؤشرات تؤكد قبول تظلم الاسماعيلي ولكننا ننتظر وصول اخطار رسمي من الكاف للاتحاد المصري "

ويضيف عضو مجلس الإسماعيلي :" المستشار نهاد حجاج يتابع صدور القرار في اكرا حاليا بعد انتهاء جلسة الاستماع"

وكان الاتحاد الافريقي الكاف قد حدد اليوم الاحد موعدا لجلسة استماع لمسئولي الاسماعيلي للبت في التظلم الذي تقدم به مسئولي النادي ضد قرار استبعاد الدراويش من منافسات دوري ابطال افريقيا بعد احداث الشغب التي شهدتها مباراة الافريقي التونسي في ستاد الاسماعيلية

واستند الدراويش في حيثيات التظلم الي المادة الثانية عشرة من لائحة الكاف والتي تشترط نزول الجماهير للملعب او إصابة احد افراد الفريق الضيف لوجوب استبعاد الفريق من منافسات دوري الابطال الافريقي وهو مالم يتحقق في موقعة الافريقي التونسي